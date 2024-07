Fiets mee met Burgemeester Stapelkamp langs Joods Erfgoed

AALTEN – Stap in de zomervakantie op de fiets met burgemeester Anton Stapelkamp. Op woensdagavond 7, 14 en 21 augustus kunnen toeristen en inwoners onder zijn begeleiding een deel van de route ‘Ook zij waren Aaltenaren’ fietsen. Deze fietsroute voert langs betekenisvolle plekken en vertelt onderweg de indrukwekkende verhalen over het verdwenen Joodse leven in Aalten.

Erfgoed van de Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog heeft ook in de gemeente Aalten zijn sporen achtergelaten. Tal van verhalen worden tot de dag van vandaag verteld, opdat wij de waarde van onze vrijheid niet vergeten. Een aantal van deze verhalen zijn gebundeld in een fietstocht langs de huizen, straten en velden waar de verhalen zich afspeelden.

Ook zij waren Aaltenaren

Aalten kende van oudsher een grote Joodse gemeenschap. De oorlog zorgde voor een abrupt einde van deze levendige gemeenschap. Hoewel de oude Joodse gemeenschap verdween, blijven de verhalen voortleven. Deze verhalen blijven we delen, want ook zij waren Aaltenaren.

Een Fietstocht vol Verhalen

Op drie zomeravonden in augustus kunnen belangstellenden op de fiets stappen voor een tocht van ongeveer 16 km, met onderweg een aantal stops met indrukwekkende verhalen. Om 18:30 uur wordt er gestart bij de Aaltense Synagoge, Stationsstraat 7. Na een kort inkijkje in het Joodse leven in Aalten en de synagoge stapt men om 19:00 uur op de fiets. De terugkeer wordt rond 21:00 uur verwacht.

Wilt u Meefietsen?

U kunt zich aanmelden voor één van de fietstochten op 7, 14 en 21 augustus via info@vvvaalten.nl. Deelname is gratis, maar een vrije gift voor de Aaltense Synagoge wordt gewaardeerd. Let op, vol is vol.

Het boekje ‘Ook zij waren Aaltenaren…’, met daarin de volledige fietsroute, een wandelroute en alle bijbehorende verhalen, is te verkrijgen bij de VVV.