Gemeente Aalten kiest voor nieuwbouw Schaersvoorde aan Slingelaan

AALTEN – Het college van B&W van de gemeente Aalten kiest voor nieuwbouw van het schoolgebouw van Schaersvoorde aan de Slingelaan. Deze keuze volgt uit een haalbaarheidsonderzoek, waaruit blijkt dat renovatie financieel minder aantrekkelijk is dan nieuwbouw.

Nieuwbouw biedt kansen voor een modern, toekomstbestendig schoolgebouw dat past bij de onderwijsvisie van Schaersvoorde. Ook wordt gekeken of het gebouw in de toekomst gecombineerd kan worden met maatschappelijke of culturele functies.

De exacte locatie voor de nieuwbouw is nog niet bekend. Uitbreiding bij de locatie aan het Stationsplein (Landbouwstraat) is technisch mogelijk, maar beperkt. De gemeente onderzoekt daarom ook andere locaties.

Op 30 september beslist de gemeenteraad over het vrijmaken van geld voor vervolgonderzoek. Zodra mogelijke locaties in beeld zijn, worden omwonenden en andere belanghebbenden betrokken via een participatieplan. De gemeente houdt inwoners op de hoogte via het gemeentenieuws en andere kanalen.

Wethouder Rik van Lochem: “Met de keuze voor nieuwbouw investeren we niet alleen in goed onderwijs, maar ook in de toekomst van onze gemeenschap.”

