Gemeente Aalten onderzoekt nieuw overdekt zwembad na 2032
AALTEN – De gemeente Aalten wil ook na 2032 kunnen beschikken over een modern en betaalbaar zwembad. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om de haalbaarheid van een nieuw overdekt zwembad te onderzoeken. Daarbij wordt gekeken naar een 4-baans wedstrijdbad en een doelgroepen- en instructiebad.
Uit onderzoek van adviesbureau Synarchis blijkt dat dit zogenoemde twee-badenconcept het beste past bij de wensen van inwoners en het gemeentelijk beleid. Zwemles, vrij zwemmen en doelgroepzwemmen blijven daarin centraal staan. Bovendien biedt nieuwbouw meer kansen voor duurzaamheid en kan de huidige overcapaciteit aan zwemwater worden verminderd. Dat is belangrijk voor een gezonde exploitatie.
Buitenbad sluit na 2032
Het voorstel betekent ook dat er geen gemeentelijk buitenbad meer openblijft na 2032. Dat treft vooral bezoekers van Het Blauwe Meer in Dinxperlo. Volgens de gemeente zijn de bezoekersaantallen daar al jaren laag en de kosten hoog. In de regio is bovendien voldoende ander zwemaanbod.
Wethouder Rik van Lochem benadrukt dat er ruimte blijft voor burgerinitiatieven:
“Ik vind het mooi dat inwoners meedenken over de toekomst van Het Blauwe Meer. Als er lokale plannen ontstaan, willen we die graag faciliteren. Dat geldt ook voor natuurbuitenbad ’t Walfort in Aalten.”
De gemeenteraad bespreekt het voorstel in november 2025. Voor het vervolgonderzoek wordt €50.000 gevraagd om de locatie, inrichting en financiële haalbaarheid verder te verkennen.
