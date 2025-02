Grol speelt een sterke wedstrijd maar incasseert net voor tijd een gelijkmaker met een bijsmaak.

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

GROENLO / AALTEN – Zaterdag zijn wij afgereisd naar Aalten voor de wedstrijd tegen AZSV. Het is al vroeg verzamelen op sportcomplex Den Elshof. Klokslag half negen starten wij de wedstrijd. Voor trainer Wout is dit een bijzondere wedstrijd, aangezien hij een groot deel van de spelers van onze tegenstander in de klas heeft zitten.

Het begin van de wedstrijd is rommelig voor beide teams. De eerste kans is voor AZSV: uit een corner belandt de bal op de lat en komt Grol goed weg. Hierna komt Grol beter in het spel en weet langzaam meer druk naar voren te zetten. Uiteindelijk is het dan ook Grol dat op voorsprong komt. Na een goede onderschepping op het middenveld van Jur, speelt Huub een scherpe steekpass op Bram. Met een geplaatst schot laat hij de doelman van AZSV kansloos: 0-1 na 10 minuten spelen.

Blijkbaar is dit doelpunt een wake-up call voor AZSV. Terwijl Grol nog nageniet van de voorsprong, zoekt AZSV direct de aanval en ligt de gelijkmaker een minuut later al in het net: 1-1. Grol moet opnieuw op zoek naar de leiding. Het team speelt goed, maar heeft moeite met het sterke verdedigende blok van AZSV. Menige aanval wordt in de kiem gesmoord. Toch weet Grol net voor rust een verdiende voorsprong te pakken. Bram reageert attent op een schot dat de AZSV-doelman niet klemvast heeft en schiet de rebound binnen: 1-2 na 25 minuten.

Met deze voorsprong zoeken we de kleedkamer op. Na enkele tactische aanwijzingen beginnen we aan de tweede helft.

Grol start opnieuw sterk en zet AZSV onder druk. Dit resulteert in een vloeiende aanval over de rechterflank. Via Floris en Joeri komt de bal bij Bram, die deze breed legt op Huub. Met een afgemeten voorzet bedient hij Scot, die de 1-3 binnenschiet in de 34ste minuut.

Wederom reageert AZSV razendsnel. Een te korte terugspeelbal op Oskar wordt onderschept door de spits van AZSV, die de bal binnen schiet: 2-3, nog in dezelfde minuut.

Het spel golft hierna op en neer, met kansen aan beide kanten. De verdediging en doelmannen voorkomen verdere doelpunten. In het laatste deel van de tweede helft probeert AZSV met alles wat het heeft een gelijkmaker te forceren. Beide teams leggen veel passie en strijd in de wedstrijd. Grol lijkt de overwinning binnen te slepen, totdat het in de 57ste minuut alsnog misgaat.

Bij een scrimmage tussen Oskar en een AZSV-speler rolt de afvallende bal langzaam richting het doel van Grol. Tygo weet met een sliding de bal van de lijn te schoppen. Tot onze verbazing en ongeloof beslist de spelbegeleider echter dat de bal over de lijn was en kent AZSV een doelpunt toe: 3-3.

De verslagenheid en frustratie bij de Grol-spelers is duidelijk zichtbaar. Helaas geen VAR, dus moeten we deze beslissing respecteren. In de laatste minuten gebeurt er niets meer, en Grol moet genoegen nemen met een gelijkspel. Gezien het vertoonde spel en de manier waarop de gelijkmaker tot stand kwam, voelt dit als een zuur puntenverlies…

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.