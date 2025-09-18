Grote Clubactie van start: 53 verenigingen uit Aalten, Laren en Doetinchem in actie

REGIO – Op zaterdag 20 september gaat de jaarlijkse Grote Clubactie van start. Ook in de Achterhoek doen tientallen clubs mee: in de gemeente Aalten gaan 18 verenigingen langs de deuren, in Laren zijn dat er 5 en in de gemeente Doetinchem zelfs 30. Leden zetten zich in om loten te verkopen en zo geld op te halen voor hun club.

De opbrengsten worden gebruikt voor uiteenlopende doelen: van nieuwe materialen en activiteiten tot het laag houden van contributies. “Met onze actie bevorderen we de betrokkenheid van leden, vaak kinderen, bij hun vereniging. Het geeft hen een gevoel van trots en verantwoordelijkheid en laat hen actief bijdragen aan de toekomst van hun club,” zegt Frank Molkenboer, directeur van de Grote Clubactie.

Van lot naar impact

Van elk verkocht lot gaat 80% rechtstreeks naar de clubkas. In 2024 leverde de actie landelijk samen vele miljoenen op. Clubs besteden het geld bijvoorbeeld aan turnpakjes, jeugdweekenden of de renovatie van het clubhuis.

Aan de deur én online

De charme van de actie blijft het langsgaan van leden in clubtenue, maar steeds vaker worden loten ook digitaal verkocht via WhatsApp en social media.

Grote prijzenpot

De winkans is groot: 1 op 9. Er zijn ruim 750.000 prijzen, waaronder een hoofdprijs van €100.000. De trekking vindt plaats op 11 november 2025.

📍 Deelnemende verenigingen

Gemeente Aalten (18 clubs)

AZSV, Volleybalvereniging Bovo, Athos Aalten, Scouting Aalten, Badmintonclub Shuttle Up ’81, Jeugdclub Barlo, Jeugdclub Dale, DanzArte en Penta Winterswijk.

Laren (5 clubs)

SV Laren ’99, Larensche Mixed Hockey Club, Scouting Raboes, Stichting Het Geitenweitje en Maggy Lekeux.

Doetinchem (30 clubs)

Rensa Family Orion, VIOD Doetinchem, ARGO Atletiek, Zwemvereniging NDD, Scouting Hamaland, Carnavalsvereniging De Billekletsers, HV Artemis ’15, Concordia Wehl, Handbalvereniging Minerva en Gymnastiekvereniging Tempora.

📅 Start Grote Clubactie: 20 september 2025

👥 Aantal deelnemende clubs: 53

💶 Van elk lot gaat 80% naar de vereniging

🔗 www.clubactie.nl

Wist je dat de Grote Clubactie al sinds 1972 bestaat en dat inmiddels bijna 6.000 verenigingen in Nederland meedoen?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

Wat vindt u van dit bericht? 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)