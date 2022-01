Gymnastiekcentrum opent in Nationaal Onderduikmuseum! 

AALTEN – Woensdag 19 januari opent Gymnastiekcentrum Body & Brain in het Nationaal Onderduikmuseum! Iedereen die fit en vrij van geest een gezondheidsrondje wil genieten, kan daarvoor terecht tussen 11 en 16 uur in de panden aan de Markt 12, 14 en 16 in Aalten. De entree is gratis. Tijdens de gym gelden dezelfde veiligheidsvoorschriften waarmee musea bewezen hebben veilig open te kunnen. Nationaal Onderduikmuseum sluit hiermee aan bij de ludieke actie – De Museum Gym van de Museumvereniging –om een beroep te doen op het kabinet de regels voor musea te versoepelen.

Afgelopen vrijdag presenteerde het kabinet nieuwe (openings-)maatregelen. Tot grote teleurstelling en verbazing zijn de musea niet meegenomen. Er is geen enkele logische reden de musea gesloten te houden terwijl commerciële doorstroomlocaties wel – en culturele doorstroomlocaties nog niet – open mogen. Dit is onbegrijpelijk. Musea (en andere culturele instellingen) hebben er alles aan gedaan om een bezoek zo veilig mogelijk te maken. De afgelopen twee jaar is er zowel in Nederland als de ons omringende landen geen enkele keer een besmettingshaard geweest in een museum. Wij kunnen veilig open. Daarom opent woensdag eenmalig Gymnastiekcentrum – voor Body & Brain in het Nationaal Onderduikmuseum.

We hebben met protocol (waaronder boekingssysteem en tijdsloten) bewezen dat we een veilig bezoek kunnen garanderen. Steeds hebben wij meegewerkt, vanuit solidariteit en eensgezindheid. Dat vraagt om duidelijk uitlegbaar en eerlijk beleid. Het onderscheid tussen winkels en musea, beiden doorstroomlocaties, is dat niet. Sinds zaterdag mag er weer massaal gewinkeld en gesport maar mag een museum nog niet bezocht. Dat terwijl in musea nog nooit een besmettingshaard is vastgesteld.

Voor de fysieke gezondheid heeft het kabinet wel aandacht, want ook de sportscholen zijn sinds zaterdag weer open. Mentale en fysieke gezondheid zijn nauw met elkaar verbonden.

De Museum Gym is opgezet door de Museumvereniging in aansluiting op de winkeliersacties en Theater Kapsalon, om hiermee collectief op te roepen tot de heropening van musea. In het hele land openen musea hun deuren als protest op het besluit van het kabinet. Voor De Museum Gym openen musea hun deuren en organiseren zij een activiteit zoals die ook in sportschool wordt aangeboden.

Praktische informatie:

19 januari 2022, 11-16 uur.

Entree gratis.

De geldende maatregelen mondkapje, 1.5 meter afstand houden en QR-code tonen.

