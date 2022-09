Herken en ervaar een taalontwikkelingsstoornis

Gratis bijeenkomst voor ouders en professionals

WINTERSWIJK – Op 14 oktober 2022 is het Wereld TOS Dag. Op deze dag wordt internationaal aandacht en begrip gevraagd voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (ook wel TOS). Op 18 oktober besteedt ook het Preventie Platform Jeugd hier aandacht aan, met een informatie- en belevingsavond over taalontwikkelingsstoornis bij kinderen. Zowel ouders als mensen die vanuit hun (vrijwilligers)werk meer willen weten over TOS, zijn welkom.

Hoe leg je uit wat een taalontwikkelingsstoornis is? En welke impact dat op je leven heeft? Door het zelf te ervaren! Op dinsdag 18 oktober van 19.00 tot 21.30 uur organiseert het Preventie Platform Jeugd daarom, in samenwerking met Kentalis en Pento, een informatie- en belevingsavond over taalontwikkelingsstoornis bij kinderen. Een ervaringsdeskundige deelt op deze avond haar persoonlijke verhaal. En door middel van belevingsoefeningen ervaren de deelnemers hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis te hebben.

Tijdens de pauze is er een informatiemarkt, met gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met professionals.

Aanmelden

De bijeenkomst op 18 oktober vindt plaats op het gemeentekantoor in Winterswijk, Stationsstraat 25. Geïnteresseerden uit de gemeente Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk kunnen gratis deelnemen. Aanmelden (graag voor 15 oktober) via de website van het Preventie Platform Jeugd: www.preventieplatformjeugd.nl/tos

