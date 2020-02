AALTEN – Niet in Rotterdam of Maastricht maar in AALTEN wordt op zondag middag 15 maart het Aaltens Senioren Songfestival georganiseerd. Van 14:00 tot 17:00 uur hebben Aaltense senioren de mogelijkheid om hun muzikale talenten te laten horen. Zang, instrumentaal of een groep; alles is te zien en te horen op zondag middag 15 maart. Een driekoppige jury zal de kandidaten beoordelen en een uiteindelijke winnaar uitkiezen. De jury bestaat uit niemand minder dan wethouder Joop Wikkerink, Marco van Lochem van radiostation AFM en de muzikale Gilbert van Zolingen. Verder zal talentverbinder Richard Jongetjes de show begeleiden en presenteren. Kortom, het belooft een gezellige en muzikale middag te worden. U bent van harte welkom om in het publiek plaats te nemen en de talenten aan te moedigen! Entree bedraagt €5,00 inclusief een kopje koffie en een warm hapje. Om 13:30 uur is de zaal geopend en wordt u ontvangen met een kopje koffie, aansluitend zal het songfestival van start gaan. Voor vervoer mogelijkheden kunt u contact op nemen met Marga Klompé voor de Electrocar in Aalten.

Aansluitend is er de mogelijkheid om een broodmaaltijd te nuttigen bij ’t Noorden. Hiervoor vragen wij u wel om te reserveren via 0543-472551, de broodmaaltijd bedraagt €12,50 per persoon. Het belooft een gezellige en muzikale middag te worden!

Zondag 15 maart

14:00 – 17:00 uur

€5,00 entree inclusief een kopje koffie en een warm hapje

Partycentrum ‘t Noorden

Lichtenvoordsestraatweg 44 in Aalten

0543-472551