Hoeve Eskes bezoeken op Open Monumentendag

AALTEN – Tijdens Open Monumentendag kunt u op zaterdag 11 of op zondag 12 september Boerderij Eskes tussen 10:00 en 17:00 uur gratis bezoeken. Het boerderijtje maakt deel uit van landgoed Walfort, gelegen tussen Aalten en Bredevoort in de Achterhoek. Het is een landgoed van ruim 50 hectare bos en weiland met een eeuwenoude Havezathe Walfort en Saksisch boerderijtje Eskes.

Bezoekers kunnen het erf met schuurtjes en waterput met haalboom bekijken. Ook is de deel, de plek waar vroeger het vee stond, te bekijken. De boerderij is een icoon van monumentaal erfgoed in Aalten. Het was vaak onderwerp voor kunstschilders en tekenaars en diverse bruidsparen hebben Eskes gebruikt als decor voor hun bruidsreportage.

· Te bezoeken op: zaterdag 11 of zondag 12 september van 10:00 – 17:00 uur.

· Adres Hoeve Eskes: Walfortlaan 3, Aalten. Parkeren: 100 meter verderop aan Walfortlaan.

Open Monumentendag Geldersch Landschap & Kasteelen

Meer informatie over de opengestelde gebouwen en terreinen van Geldersch Landschap en Kasteelen tijdens Open Monumentendag op: www.glk.nl/openmonumentendag.