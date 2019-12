Kerstconcert Con Forza voor goed doel

AALTEN – Accordeonvereniging Con Forza uit Aalten geeft op woensdagavond 18 december een kerstconcert. Het kerstconcert vindt plaats in de grote zaal van de Hofnar in Aalten, zaal open om 19:00 aanvang 19:30. Toegang is gratis, er staat een vrije gift bij de deur.

Elk jaar gaat de vrije gift van die avond naar een goed doel. Dit jaar heeft Con Forza gekozen voor de Joanne Foundation. Deze stichting richt zich met name op de bevolking van Ndegeya, een klein, arm dorpje ten noorden van Masaka. De Joanne Foundation werkt nauw samen met de dorpshoofden en ondersteunt lokale initiatieven om de leefsituatie van de allerarmsten te verbeteren, o.a. met gezondheidsprogramma’s en water- en sanitatieprogramma’s. Verder is er aandacht voor onderwijs en taalstimulering, voor ouderen en voor kinderen met een beperking.