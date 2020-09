Kinderboeken deel je op de Nationale Kinderzwerfboekdag

AALTEN – Op woensdag 30 september is het de Nationale Kinderzwerfboekdag. In heel Nederland worden op deze dag kinderboeken uit zwerven gestuurd. Ook ‘t Noorden doet mee! Wij roepen kinderen op om op 30 september gelezen kinderboeken bij ons te brengen. Het boek krijgt een zwerfsticker opgeplakt en kan beginnen aan een spannend zwerfavontuur. Let op: tussen 11:00 en 20:00 uur kun je, je boekjes komen brengen en ophalen.

Breng een boek

De Kinderboekenweek start op 30 september. Kinderzwerfboek, onderdeel van Nationaal Fonds Kinderhulp, vindt dat er boeken moeten zijn voor álle kinderen. Lezen is namelijk cruciaal voor de ontwikkeling van ieder kind. Daarom roept KinderzwerfboekStation ’t Noorden kinderen op om op 30 september gelezen kinderboeken te brengen. Natuurlijk kunnen zij dan zelf een ander leuk boek uitzoeken om thuis te lezen en daarna weer uit zwerven te sturen! Tussen 11:00 en 20:00 wordt er een boekenspoor neergelegd en is de StationsChef aanwezig en neemt je graag mee in de trein. De StationsChef kan je ook helpen met de zwerfstickers plakken op jouw zwerfboek.

Wat is een KinderzwerfboekStation?

Op de Lichtenvoordsestraatweg 44 in Aalten staat een KinderzwerfboekStation. Kinderen halen hier een boek om thuis te lezen en laten het weer ergens achter voor een ander kind. Een zwerfboek kan je ook tegenkomen in wachtkamers, treinen, hotels, kinderboerderijen en natuurlijk in een KinderzwerfboekStation. Hier vind je ook de speciale zwerfstickers. Deze kun je op de boeken plakken die jij hebt meegenomen en wilt laten zwerven.

Voor meer informatie en de adressen van KinderzwerfboekStations: www.kinderzwerfboek.nl

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print







Vind ik leuk: Like Laden...