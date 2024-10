Lancering 100% Achterhoeks bockbier De Lindebock op Bockbierdag Aalten

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

AALTEN– Op zondag 6 oktober 2024 wordt tijdens de Bockbierdag Aalten een nieuw bockbier gelanceerd: De Lindebock. Dit bijzondere bier is het resultaat van een samenwerking tussen zeven Aaltense horecagelegenheden en Brouwerij Wentersch, mede mogelijk gemaakt door Maurits Steverink van het platform Achterhoek Food. Dit initiatief brengt de smaak van de regio tot leven en toont het vakmanschap en de verbondenheid met het lokale landschap en de natuur.

De Lindebock: het smaakvolle ambacht uit de Achterhoek

Ter ere van het 10-jarig bestaan van de Bockbierdag Aalten hebben zeven lokale horecazaken samengewerkt om De Lindebock te brouwen: Grand Café Het Noorden, Café Restaurant Stegers, KRUL Restaurant & Bar, Eetcafé ‘t Raadhuys, Olde Marckt, Café Leuven en Oerkroeg Schiller. Dit robuuste bockbier, met moutige aroma’s en een subtiele karameltoets, is volledig gemaakt van Achterhoekse ingrediënten. Het bier bevat gerst geteeld op Achterhoekse bodem, verwerkt tot mout door Vloermouterij Masterveld uit Winterswijk, met hop uit Zieuwent en water uit Winterswijk. Met zijn donkere kleur en zachte zoetheid is De Lindebock de perfecte keuze voor het najaar, ideaal bij stoofgerechten, rood vlees of een zoet nagerecht.

Achterhoek Food: duurzaam en lokaal

Achterhoek Food stimuleert duurzamer en gezonder voedsel uit de regio, waarbij de nadruk ligt op lokale vakmensen. Het platform moedigt samenwerking aan tussen boeren en consumenten, en zet de regio neer als een foodregio waar duurzaamheid en gezondheid centraal staan. “De samenwerking tussen horecaondernemers en vakmensen uit de hele keten toont de kracht van de Achterhoek. Streekbieren, met ingrediënten uit de regio, worden steeds populairder,” aldus Maurits Steverink.

Brouwerij Wentersch: lokale trots

Brouwerij Wentersch, opgericht in 2016, is bekend om bieren zoals Achterhoek IPA en Wentersweiss. Ze gebruiken zoveel mogelijk lokale ingrediënten en brengen de liefde voor de Achterhoek tot uiting in hun bieren. Bij de brouwerij aan de Groenloseweg kun je genieten van proeverijen en rondleidingen, en er zijn lokale producten verkrijgbaar, zoals brood met bierbostel en bierworst.

Proef De Lindebock op Bockbierdag Aalten!

Op zondag 6 oktober 2024 is De Lindebock voor het eerst te proeven bij de zeven deelnemende horecazaken in Aalten en op de markt tijdens Bockbierdag 2024. Kom langs en ontdek de smaak van de Achterhoek in dit unieke bockbier!

