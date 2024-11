Leger des Heils collecteert in Aalten voor belangrijk buurtwerk

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

AALTEN – In de week van 24 tot en met 30 november gaan duizenden vrijwilligers van het Leger des Heils in het hele land langs de deuren om te collecteren voor hulp aan kwetsbare mensen. Ook in Aalten komen de collectanten langs. In deze onzekere tijden, waarin eenzaamheid en bestaansonzekerheid voortdurend op de loer liggen, is deze hulp enorm belangrijk. Onder het motto ‘I care, I share’ roept het Leger des Heils de samenleving op om te delen vanuit onze overvloed en zo kwetsbare mensen te ondersteunen.

Collecteren, zowel aan de deur als online, is essentieel voor het Leger des Heils. De opbrengsten kunnen absoluut niet gemist worden. Naast de deur-tot-deur-collecte heeft het Leger des Heils ook een mogelijkheid gecreëerd om online collectant te worden. Meer informatie hierover is te vinden op www.legerdesheils.digicollect.nl.

Buurthuiskamers

De opbrengst van de collecte is bestemd voor het buurtwerk van het Leger des Heils. De organisatie heeft door heel Nederland zo’n honderddertig buurthuiskamers die openstaan voor de directe omgeving en toegankelijk zijn voor iedereen. Bezoekers kunnen er terecht voor een kopje koffie, een spelletje, een maaltijd, een (pastoraal) gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehands kleding. In steeds meer locaties wordt ook schuldhulp en huiswerkbegeleiding geboden, aangevuld met lokale activiteiten.

Behoefte aan hulp enorm

Het doel van de buurthuiskamers is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. Zeker voor mensen met minder bestedingsruimte bieden deze locaties vaak een belangrijk vangnet. In de buurthuiskamers leren buurtbewoners elkaar kennen, wat hun sociale netwerk versterkt en de buurt hechter maakt. Het overgrote deel van de buurthuiskamers ontvangt geen subsidie en is volledig afhankelijk van giften en donaties. Het Leger des Heils zet zich in om dichtbij mensen te blijven, omdat de behoefte aan contact en directe hulp enorm is.

