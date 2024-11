Lezing Ameline Ansu in bibliotheek

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

AALTEN – De Bibliotheek Achterhoekse Poort, de Bibliotheek Oost-Achterhoek, Café Doodgewoon en Oriolus hebben schrijver en socioloog Ameline Ansu uitgenodigd voor een lezing op 20 november in de Bibliotheek Aalten.

Waarom doen we zo moeilijk over de dood? Die vraag stelt Ameline Ansu zichzelf na het overlijden van haar ouders. Ze probeert rouw bespreekbaar te maken. Ameline Ansu (1987) debuteerde in 2020 met Van harte gecondoleerd; verder zonder ouder(s), een boek over rouw zonder zwart randje. Ze sprak met meer dan twintig mensen die een vader, moeder, of beide ouders hebben verloren, en vroeg hen naar hun rouwverwerking. Zes van deze verhalen, waaronder dat van haarzelf, staan centraal in het boek. Het zijn verhalen van mensen uit grote en kleine gezinnen, van wie de ouders overleden door (erfelijke) ziekte, een ongeval of zelfdoding. Sommigen moesten plots het huishouden runnen, een ander kreeg een burn-out, terwijl een derde nergens last van had. De diversiteit aan ervaringen maakt dit boek een handleiding met voor ieder wat wils, inclusief antwoorden op lastige vragen als: “Hoe verklaar je het gat op je cv?”, “Hoe ga je om met je partner?” en de ongemakkelijke vraag tijdens een eerste date: “Wat doen je ouders?”

Rouw is en blijft verdrietig, maar praten erover hoeft niet altijd zwaarmoedig te zijn. Gerelateerd aan dit thema maakt Ameline ook een podcast en een theaterpraatshow. Het is haar missie om rouw beter bespreekbaar te maken en wat luchtiger aan te pakken.

De lezing vindt plaats op 20 november van 19.30 tot 21.30 uur in de Bibliotheek Aalten, Lage Blik 28 in Aalten. Deelname kost €5,- voor leden en €7,50 voor niet-leden. Reserveren kan via www.achterhoeksepoort.nl of door te bellen naar 088-0062929.

