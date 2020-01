Lezing: Vluchten toen en nu

Jan Hoopman, Jan Tolkamp en Azam Jahanbakhshi



AALTEN – Waarom verlaat iemand in deze tijd familie, huis en haard om in een vreemd land een nieuw leven te beginnen? Het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten geeft hierover op donderdagavond 20 februari het woord aan Azam Jahanbakhshi, gevlucht uit Iran en nu wonend in Aalten. Deze kans voor een bijzondere ontmoeting in het museum te Aalten is onderdeel van het project ‘Bekend Maakt Bemind’ van de Stichting Vluchtelingenwerk Oost-Nederland.

Aanleiding voor dit gesprek is het bezoek van Tineke Hoopman aan de expositie ‘Razzia op de kerken in Aalten’ die nog t/m 23 februari 2020 te bezichtigen is. Tineke is geboren en getogen in Aalten. Haar vader Jan Hoopman en oom Jan Tolkamp zijn opgepakt tijdens deze razzia en naar kamp Amersfoort gebracht.

Tineke is geraakt en ontroerd door het in de expositie getoonde portret van haar oma en opa Hoopman die in de oorlog een geëvacueerd gezin uit Scheveningen hadden opgenomen in hun huis aan de Elshoekweg. Pas nu realiseert ze zich dat haar grootouders dit met veel liefde, warmte en open armen hebben gedaan. Als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk ziet Tineke een sterke overeenkomst met de huidige tijd. Nog steeds slaan mensen op de vlucht om ergens anders in de wereld te hopen op een veilige plek.

Het Nationaal Onderduikmuseum wil laten zien en ervaren hoe verschillend mensen in de oorlog op de bezetting en de bezetter reageerden. Wat betekenen de vrijheidsbeperking, het onderduiken en het verzet van toen voor de dag van nu? Het museum gebruikt de verhalen van toen om gesprekken daarover in het nu te voeren.

“Nederland biedt nu een warme ontvangst aan vele vluchtelingen”, zegt Tineke, “maar ik ervaar ook huiver en wantrouwen”. Juist daarom vind ik het zo belangrijk om het gesprek met elkaar aan te gaan en te leren van elkaar. Om erachter te komen dat we allemaal mensen zijn, met vergelijkbare ambities en dezelfde toekomstdromen.

Op deze avond vertelt Azam haar persoonlijke verhaal en gaat, met Tineke naast zich, in gesprek met de aanwezigen. Iedereen die dit persoonlijke verhaal wil horen, als één van de vele verhalen, is van harte uitgenodigd.

U bent welkom op donderdag 20 februari 2020 vanaf 19.30 uur in het Nationaal Onderduikmuseum, Markt 12-16 in Aalten. Inloop vanaf 19.00 uur. De entree is € 7,50 inclusief koffie/thee.

Aanmelden via info@onderduikmuseum.nl of telefonisch: 0543-471797. Let op: vol is vol: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Zie voor de meest recente informatie: www.nationaalonderduikmuseum.nl en volg ons op Facebook!

Nationaal Onderduikmuseum

Markt 12-14-16

7121 CS Aalten

Openingstijden:

Dinsdag t/m zaterdag 10.00 – 17.00 uur.

Zondag 13.00 – 17.00 uur.

Maandag gesloten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Nationaal Onderduikmuseum.

info@onderduikmuseum.nl – 0543 471797