LSA music Aalten presenteert Ana Popovic

AALTEN – Zondagmiddag 12 december organiseert LSAmusic Aalten een spetterend optreden van Ana Popovic en haar band, locatie De Hofnar in Aalten. Deze zangeres/gitariste is een van de ‘leading ladies’ van de hedendaagse blues.

Ana Popovic (13 mei 1976 in Belgrado, Joegoslavië) begint al jong met gitaarspelen. In 1998 verhuist ze naar Nederland om aan het conservatorium in Utrecht jazzgitaar te gaan studeren. In 1999 formeert zij in Nederland de Ana Popovic Band en in 2001 komt haar solodebuut ‘Hush!’ uit. In 2012 verhuist Popovic naar Memphis, Tennessee en tegenwoordig woont zij in Los Angeles, California.

Ana Popovic wordt genomineerd voor zes Blues Music Awards en staat op de cover van een aantal muziekmagazines. Zij is inmiddels een gevestigde naam in de blues- en jazzwereld en wordt geprezen door collega-muzikanten. Bruce Springsteen is vol lof over haar en noemt haar ‘one helluva guitarplayer’. Zij deelt het podium met o.a. B.B. King, Buddy Guy, Jeff Beck en Joe Bonamassa. In 2016 was ze de openingsact op het Holland International Blues Festival in Grolloo.

Begin 2020 kwam het album ‘Live For Live’ uit, de registratie van een optreden van Popovic en haar band in Frankrijk in november 2019. Een geweldig soul, funk en blues album waar critici vol lof over zijn, oftewel een wervelende show! Niet alleen Ana Popovic, maar elk bandlid krijgt volop de ruimte om te soleren.

Begin dit jaar werd zij in Amerika genomineerd voor beste Bluesmuzikant!

Behalve een uitstekende gitariste is Popovic ook een geweldige zangeres met een vaak indringend geluid.

LSAmusic is trots dat zij Ana Popovic en haar fantastische band mogen presenteren in het “kleine” Aalten. Artieste van wereldformaat!

Line-up

– Ana Popovic (USA): guitar + vocals

– Michele Papadia (IT): keys + b-vocals

– Claudio Giovagnoli (IT): sax

– Davide Ghidoni (IT): trumpet

– Buthel Burns (USA): bass + b-vocals

– Cedric Goodman (USA): drums + b-vocals

Website: www.anapopovic.com

De entree voor LSA donateurs en sponsoren is uiteraard gratis.

Voor de overige muziekliefhebbers zijn er e-tickets te bestellen via de website www.lsamusic-aalten.nl, € 18,50 p.p.

Datum: zondag 12 december, aanvang 15:00 uur Locatie: De Hofnar, Polstraat 7, Aalten



