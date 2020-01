Meedoen aan de triathlon en dan eerst op ‘zwemles’…

AALTEN / BREDEVOORT – Met de GUV Triathlon Aalten in het vizier organiseert zwemvereniging Natare weer een zwemclinic. De triathlon bij de Slingeplas is pas op 7 juni, nog ruim vier maanden te gaan dus. Maar de combinatie van zwemmen, fietsen en hardlopen is niet voor iedereen gesneden koek. Voor veel recreatieve sporters is vooral het zwemmen een drempel.

Wie meedoet aan ⅛ triathlon moet eerst 500 meter zwemmen, daarna 20 kilometer fietsen en tot slot 5 kilometer hardlopen. Het zwemmen komt in Slingeplas neer op ‘naar de overkant en weer terug’. Wie meedoet aan ¼ triathlon legt de dubbele afstand af.

De ‘massa-start’, waarbij alle deelnemers tegelijk het water in rennen en duiken, is voor velen al spannend. En dan… schoolslag? Of toch borstcrawl? Beide mag, maar borstcrawl is sneller àls je het goed kan. Daar wil zwemvereniging Natare in Aalten wel een handje bij helpen.

De club organiseert vanaf 25 februari een clinic in zwembad ‘t Walfort, elke dinsdag tot en met 2 juni, de dinsdag voor de triathlon. Een zwemtrainer geeft de deelnemers dan technische aanwijzingen om de slag te verbeteren. Ook kan de trainer tips geven specifiek over het zwemmen in open water en over het zwemmen in een druk deelnemersveld, zoals het geval is bij een triathlon.

Aanmelden via e-mail: ledenadministratie@natare.nl. Maar lid worden is niet nodig, je kunt als niet-lid aan deze clinic deelnemen. Meer informatie is ook te vinden op www.triathlonaalten.nl.