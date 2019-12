Midden in de winter al druk met de triathlon!

Inschrijving opent op 4 januari

AALTEN – In deze periode van het jaar grijp je eerder naar muts en sjaal dan naar je zwembroek. Dat klopt. En toch kun je nu al bezig gaan met de komende triathlon, de GUV Triathlon Aalten, op 7 juni 2020.

De inschrijving opent op 4 januari aanstaande, via de website www.triathlonaalten.nl. En het trainen gaat natuurlijk ook het hele jaar door. Zwemmen doe je nu liever nog even in een binnenbad, maar zodra het voorjaar aanbreekt, duiken de eersten alweer het open water van de Slingeplas in. Het fietsen en hardlopen gaat ook alle seizoenen door.

Het is de geoefende sporter in strak pak en met flitsende fiets die zich laat verleiden tot een triathlon. Maar bij de triathlon in Aalten-Bredevoort zien we al jaren ook de dapperen die misschien niet vooraan staan in de uitslagenlijst, maar de prestatie vooral voor zichzelf zetten. Een halve kilometer zwemmen, naar de overkant van de Slingeplas en weer terug, dan 20 kilometer fietsen op een parcours met haakse bochten en tot slot nog 5 kilometer hardlopen, ofwel twee rondjes om de plas, dat is een ⅛ triathlon. En dat is voor elke recreant goed te doen. Een tandje meer mag ook: de ¼ triathlon is de dubbele afstand. Er zijn deelnemers die op hun gewone stadsfiets aan de start verschijnen. En dat mag! Schrik dan niet van de snelle rakkers met dichte wielen en punthelmen. Bij de GUV Triathlon Aalten is plaats voor iedereen.

De organisatie, de Stichting Triathlon Aalten, heeft er bewust voor gekozen om het evenement dit jaar enkele weken eerder plaats te laten vinden dan voorgaande jaren. Verderop in de maand juni zijn er zoveel evenementen dat het voor deelnemers lastig kiezen werd. Nu, begìn juni, zijn de agenda’s nog wat rustiger en hoeft niemand deze triathlon te missen!