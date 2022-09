Nationaal Onderduikmuseum voor iedereen.

AALTEN – Het Nationaal Onderduikmuseum te Aalten vertelt de verhalen van mensen die in WOII moeilijke keuzes moesten maken, buitengesloten werden, van hun vrijheid beroofd werden, moesten onderduiken…….

Gelukkig stonden er in Oost-Nederland in die tijd veel ‘deuren’ open. Mensen die, met het gevaar voor hun eigen vrijheid of leven, onderdrukten een veilige haven boden.

Het Nationaal Onderduikmuseum vertelt en wisselt uit over deze verhalen en wil daarbij een plek zijn voor iedereen. Ook voor hen die open staan voor het ontvangen van allen die in de huidige tijd ‘drempels’ ervaren of voor wie ‘deuren’ gesloten zijn.

Steun het museum hierin door uw stem (of 2e stem) uit te brengen. Ook kunt u steun geven door kennissen, familie, collega’s met een RABO-lidmaatschap te vragen op het Nationaal Onderduikmuseum te stemmen.

Van 5 t/m 27 september kunt u een stem uitbrengen op 3 verschillende deelnemende verenigingen/stichtingen. Bezoek daartoe dan de

rabobank.nl/clubsupport site of volg onderstaande stappenplan:

• Log in op uw rekening bij de Rabobank via de site of app.

• Ga via Service naar Zelf regelen en dan naar Stem op jouw vereniging/stichting.

• Klik in de categorie cultuur op Nationaal Onderduikmuseum. (Heeft een andere vereniging uw eerste stem, dan kunt u ook uw 2e of 3e stem op ons uitbrengen.)

• Tot slot: Stem bevestigen.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....