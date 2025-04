Nieuw boek onthult bijzondere verzetsverhalen uit Aalten

AALTEN – Op maandag 22 april 2025 wordt in het Nationaal Onderduikmuseum het nieuwste boek van Ina Brethouwer gepresenteerd: een indrukwekkend portret van Joop der Weduwen en Clemens Driessen, twee sleutelfiguren uit het regionale verzet in de Tweede Wereldoorlog.

Joop der Weduwen gaf een diepe invulling aan het begrip naastenliefde en speelde een belangrijke rol in het illegale Rode Kruis in Aalten. Vanaf de zomer van 1944 werkte hij intensief samen met Clemens Driessen. Beiden waren actief binnen meerdere verzetsnetwerken in de regio.

Voor haar boek verzamelde Ina Brethouwer twee jaar lang verhalen en documenten en sprak ze met ooggetuigen. Zo kreeg ze inzicht in het netwerk van hulpverlening, moed en morele keuzes waarin deze mannen een belangrijke rol speelden. Het resultaat is een mozaïek van verhalen over gewone mensen die onder buitengewone omstandigheden bakens van hoop en verzet werden.

Ina Brethouwer is geboren in Barlo-Aalten en coördineert bij het Nationaal Onderduikmuseum het onderzoek naar het dagelijks leven in oorlogstijd. In 2022 verscheen haar eerste boek Dat offer is groot geweest.

Het nieuwe boek, uitgegeven door Uitgeverij Fagus in samenwerking met het Nationaal Onderduikmuseum, is vanaf dinsdag 23 april verkrijgbaar in de museumwinkel.

Meer informatie: www.onderduikmuseum.nl

