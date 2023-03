Nieuwe expositie bij Oerkroeg Schiller in Aalten

AALTEN – Fotograaf Laura de Morree opent op 31 maart haar expositie in de Oerkroeg Schiller in Aalten. De expositie zal te bezichtigen zijn tot 1 juni 2023. De expositie, genaamd “Hoeveel keuzes wil je hebben?”, draait om de overvloed aan keuzes waar we dagelijks mee geconfronteerd worden en de gevolgen daarvan op onze beleving en onze omgeving.

De consumptiemaatschappij waarin we leven heeft een enorme impact op onze levensstijl en de wereld om ons heen. Multinationals, marketingbureaus en media bombarderen ons met informatie en beelden die onze keuzes sturen en ons verleiden tot meer consumptie. Dit leidt tot meer productie, meer afval en meer klimaatimpact. Sociale druk, trends en identiteit spelen hierbij ook een rol.

In haar expositie vraagt Laura de Morree zich af of we met al deze keuzes wel de juiste beslissingen nemen en of we niet afgeleid worden van waar het echt om draait. Wie bepaalt onze behoeftes? Wat geven we door aan latere generaties? En kunnen we niet beter stilstaan bij wat we echt nodig hebben?

De expositie van Laura de Morree is onderdeel van FotoKabinet, een initiatief van Oerkroeg Schiller samen met het OFC. De groep bestaat uit fotografen en kunstenaars die werkzaam zijn in verschillende specialisaties. Het doel is om de werken aan te passen aan de sfeervolle locatie van de kroeg.

De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van de Oerkroeg Schiller: dinsdag en woensdag van 19:00 tot 01:00 uur, donderdag van 16:00 tot 01:00 uur, vrijdag en zaterdag van 14:00 tot 02:00 uur en zondag van 14:00 tot 01:00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dinie Wikkerink van het OFC via dinie.wikkerink@gmail.com

