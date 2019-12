Nieuwe expositie FotoKabinet

Gepubliceerd op 13 december 2019 om 15:16

‘Natuurlijk – wild’

14 december 2019 – 2 februari 2020

AALTEN – Een foto-expositie door Gerjo te Linde waarin de natuur en het geschoten wild in de hoofdrol staan. Passend bij het jaargetijde en de locatie is deze serie speciaal gemaakt voor het FotoKabinet.

Gerjo fotografeert met behulp van de ruim 160 jaar oude “wet plate collodion” techniek. Daardoor ontstaan er fotografische kunstwerken met een schilderachtige schoonheid, rijke details en een beperkte scherptediepte. Handgemaakte zwart – wit beelden, geëtst in puur zilver op glas of aluminium. Kenmerkend voor het werk van Gerjo: van een ogenschijnlijk nietszeggend onderwerp een uniek en tijdloos kunstwerk maken. Bijna altijd perfect door de imperfectie. Met zijn eigen woorden: “Imperfect en daarom boeiend, zo zijn wij als mens, zo is de natuur, zo is onze omgeving”.

FotoKabinet is een initiatief van oerkroeg Schiller samen met het Oostgelders Fotografen Collectief (OFC). Het collectief heeft jarenlang haar thuisbasis gehad bij Foto21 in Bredevoort. Nu deze locatie per 1 januari 2019 is gesloten heeft het collectief onderdak gekregen bij café Schiller in Aalten. Daar is door eigenaar Jaap Delleman per direct een nieuwe expositiemogelijkheid aangeboden. Dit heeft de groep enthousiast aanvaard. Na jarenlang in een museale galerie te hebben geëxposeerd ziet de groep het als een uitdaging om binnen de sfeer van een kroeg mooie foto exposities te realiseren. Het doel is om de fotografie die daar getoond wordt aan te passen aan de sfeervolle locatie.

Het OFC bestaat uit 10 fotografen die al dan niet beroepsmatig als fotograaf werkzaam zijn. Ieder lid heeft zijn of haar eigen specialisatie en werkt vanuit eigen interesse. OFC heeft als doelstelling elkaar te inspireren en te ondersteunen op kunstzinnig en fotografisch gebied. Hierbij staan de persoonlijke ontwikkelingen van de individuele leden centraal. Individuele leden exposeerden in binnen- en buitenland en wonnen internationale prijzen.

De leden zijn: Grietje Bouman, Bettina Hogeweg, Gerrit Korn, Gerjo te Linde, Laura de Morree, Wim Peters, Ellen Sessink, Peter van Tuijl, Ton van Vroonhoven en Dinie Wikkerink.

FotoKabinet

Oerkroeg Schiller,

Prinsenstraat 4, 7121 AG Aalten

Openingsuren

di-wo 19.00 – 01.00 uur

do 16.00 – 02.00 uur

vr-za-zo 14.00 – 02.00 uur