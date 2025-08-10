NK Gravel komt naar Aalten: strijd om nationale titel op Achterhoeks gravel

AALTEN – Op zondag 28 september 2025 vormt Aalten het decor voor het officiële KNWU NK Gravel. Fietsgroep ’t Muurtje organiseert het kampioenschap in samenwerking met onder meer de KNWU, de Nederlandse Loterij en de gemeente Aalten. Het belooft een spectaculaire wielerdag te worden in het prachtige coulisselandschap van de Achterhoek.

Start om 12:30 uur

De wedstrijd start om 12:30 uur vanaf Het Noorden van Aalten aan de Lichtenvoordsestraatweg 44. Renners uit heel Nederland strijden in diverse categorieën:

Heren 16–39 jaar

Heren 40+

Heren 50+

Dames

Studenten

Gravelparcours van formaat

De deelnemers rijden een lokaal rondje van 18,2 kilometer met in totaal ruim 600 hoogtemeters. De heren leggen 127 kilometer af, de dames 109 kilometer. Het parcours bestaat uit oude gravelstroken, zanderige paden en scherpe bochten. Alleen de sterksten zullen standhouden in deze slijtageslag op Achterhoeks gravel.

Inschrijven of aanmoedigen

Inschrijven kan met een KNWU Wedstrijdlicentie Plus of een KNWU Daglicentie via mijn.knwu.nl. Publiek is uiteraard welkom om de renners aan te moedigen langs het uitdagende parcours.

