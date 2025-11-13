OFKC toont ‘Herfsttij’ in Hengelo
HENGELO – De kunstenaarsgroep OFKC presenteert van 21 tot en met 30 november de expositie Herfsttij in kunstwerkplaats De Möllerwerf aan de Oude Boekeloseweg 33e in Hengelo. Zeven leden tonen er recent werk, variërend van fotografie tot schilderkunst en video-installaties.
Met deze tentoonstelling verlaat de groep haar vertrouwde omgeving van Bredevoort en Aalten. Eerder exposeerde OFKC in het FotoKabinet bij Oerkroeg Schiller en langs het Bernarduspad in het Vestingpark van Bredevoort. Nu kiest de groep bewust voor een nieuw podium in Hengelo om haar werk aan een breder publiek te tonen.
De tentoonstelling laat een veelzijdig beeld zien: documentair werk van Peter van Tuijl, portretten van Gert Wielink, spookhuizen van Bettina Hogeweg, landschappen van Laura de Morree, stillevens van Dinie Wikkerink, video en fantasiebeelden van Judith Spook, en sfeerbeelden van Ton van Vroonhoven.
“Het is inspirerend om buiten onze vaste locaties te exposeren. Hengelo biedt een andere dynamiek en een nieuw publiek,” zegt Dinie Wikkerink namens de groep.
📅 21 t/m 30 november 2025
📍 Kunstwerkplaats De Möllerwerf, Oude Boekeloseweg 33e, Hengelo
🕛 Open: vrijdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur
💶 Toegang: gratis
Wist je dat het OFKC elke twee maanden een nieuwe expositie verzorgt in het FotoKabinet van Oerkroeg Schiller in Aalten, en daarnaast ook buitenexposities organiseert langs het Bernarduspad in Bredevoort?
