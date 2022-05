Oldtimertreffen Meifeest Aalten

AALTEN – Hemelvaartsdag 2022 staat het centrum van Aalten weer op z’n kop. De historische dorpskern, staat vol met prachtige Oldtimers op het jaarlijkse Oldtimertreffen Meifeest. In de straten klinkt er live muziek met name voor de kinderen is er de Vrijmarkt. Ook zijn de winkels open. Bij Schiller is het weer Open Podium

Deze Hemelvaartsdag staan de straten van het centrum vol met unieke Oldtimers. Ook klinkt livemuziek door de straten. Alle activiteiten zijn vanaf 11:00 uur en vanaf ca. 13:00 uur worden Oldtimers gepresenteerd op de Markt.

De vrijmarkt, die met name bedoeld is voor kinderen is rond Stegers ca. worden de 11 uur de waren uitgestald en de hele dag door wordt er veel gehandeld en verkocht. Opgeven voor de vrijmarkt is niet nodig, wel dient men zich aan te melden voor de kinderrommelmarkt-nieuwsbrief via www.meifeest-aalten.nl

Eén van de populaire activiteiten op deze dag is het bekrijten van een echte auto. Kinderen kunnen zich uitleven door de auto te voorzien van zoveel kleuren als ze willen, wat de mooiste creaties oplevert. De hele dag door verandert de auto hierdoor van kleuren en vormen.

De winkels in het centrum zijn deze dag open en op alle terrassen bij de plaatselijke Horeca zijn mooie lentebieren te proeven, uiteraard mét en zonder alcohol. Dit levert een grote diversiteit op aan smaken en geuren.

Bij Schiller is het jaarlijkse Open Podium. Een zevental lokale en regionale bandjes en gelegenheidsformaties zullen spelen vanaf ca 15 uur.

Aanmelden en meer info www.meifeest-aalten.nl

