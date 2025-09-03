Oost Gelders Jeugdorkest toont LEF! in De Pol Aalten

AALTEN – Het Oost Gelders Jeugdorkest (OGJO) brengt op zaterdag 4 oktober het muziekspektakel LEF! naar Gemeenschapshuis De Pol in Aalten. Onder leiding van dirigent Henk-Jan Heijnen laat het 70-koppige projectorkest zien én horen wat lef is: van filmmuziek uit Soldaat van Oranje tot swingende James Last en krachtige Mahler, aangevuld met zang, solowerk en complete secties die buiten de lijntjes kleuren. Een spoken word artiest voegt live met het orkest een extra laag toe.

De Pol wordt voor één avond omgetoverd tot LEF-arena, waar niet alleen de musici maar ook het publiek wordt uitgedaagd: “Wat trekt jóu over de streep?” Het concept staat onder creatieve regie van Richard Sprokkereef.

OGJO bestaat uit talentvolle muzikanten van 15–25 jaar uit circa 30 (jeugd)orkesten uit de regio en daarbuiten. Eerder trad het orkest op bij grote evenementen als de Zwarte Cross en maakte het indruk met energieke concerten in de Achterhoek. Nu is het de beurt aan Aalten.

“Met LEF! vragen we publiek én orkest om risico te nemen: onverwachte combinaties, nieuwe vormen en volle energie,” zegt dirigent Henk-Jan Heijnen.

Feitenblok