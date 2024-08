Oude draaischijftelefoons gezocht voor dementiezorgproject

AALTEN – Richard Jongetjes, een talentverbinder in de regio, is op zoek naar oude draaischijftelefoons van het type T65. Deze telefoons worden omgebouwd tot zogenaamde ‘Wonderfoons’ – apparaten die bij het opnemen van de hoorn muziek uit het verleden afspelen. De Wonderfoon roept nostalgie op bij mensen met dementie en zorgt voor mooie momenten bij mensen met alzheimer.

Het Wonderfoon-Project

Richard Jongetjes en Swen te Hennepe werken samen aan het Wonderfoon-project. Swen, een 15-jarige technicus in opleiding uit Aalten, heeft zich na een oproep op Facebook aangeboden om de telefoons om te bouwen. Met zijn technische vaardigheden en interesse in engineering zal Swen na de zomer starten als student aan het Graafschap College, afdeling technicus engineering niveau 4. In de toekomst hoopt hij meer studenten en docenten bij het project te betrekken.

Telefoons Gezocht

De omgebouwde telefoons zullen gratis worden aangeboden aan organisaties in de gemeente Aalten die werken met mensen met dementie. Het type T65, dat in 1965 werd geïntroduceerd, was ooit een veelgebruikt model in zowel huiskamers als kantoren. Het typenummer is te vinden aan de onderzijde van de telefoon. Iedereen die nog een T65 op zolder heeft liggen, kan deze inleveren bij Figulus Welzijn.

Contactinformatie

Voor meer informatie of om een telefoon in te leveren, kunt u contact opnemen met Richard Jongetjes via e-mail op richard@talentverbinder.nl of telefonisch op 06-10514101. Uw donatie kan een groot verschil maken in het leven van mensen met dementie.