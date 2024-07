Reis door de tijd in het Nationaal Onderduikmuseum deze zomer!

AALTEN – Van dinsdag 16 juli tot en met zondag 1 september 2024 biedt het Nationaal Onderduikmuseum een uniek gezinsprogramma aan, waarbij ouders en kinderen samen een reis door de geschiedenis maken.

Tijdens deze speciale rondleiding neemt “Jennie” jullie mee op een avontuur door het museum. Jennie is een meisje dat hier in de Tweede Wereldoorlog gewoond heeft. Kinderen worden uitgedaagd om verschillende opdrachten uit te voeren en verzamelen onderweg rebuskaartjes die ze in hun eigen museumkoffertje kunnen bewaren.

Bij elke leuke en soms spannende opdracht leer je meer over het leven in de Tweede Wereldoorlog. Ontdek bijvoorbeeld hoe een oude telefoon werkt of hoe een geheime deur opengaat. Aan het einde van de tocht wacht een uitdagende rebus die gezamenlijk opgelost kan worden.

Ga jij met “Jennie” mee op reis tijdens de zomervakantie in het Nationaal Onderduikmuseum? “Ga je mee op reis?!” is geschikt voor kinderen t/m 12 jaar, samen met hun ouders of grootouders. Er zijn opdrachten en vragen die geschikt zijn voor zowel oudere als jongere kinderen.

Voor meer informatie over openingstijden en entree, bezoek www.nationaalonderduikmuseum.nl of check de Facebookpagina.

Nationaal Onderduikmuseum

Markt 12-16, 7121 CS Aalten.

Probeer ook eens aan ‘de Vijand’ te ontkomen in onze escaperoom. Voor meer informatie en reserveringen, bezoek www.escaperoom-aalten.nl. Wel graag vooraf reserveren.