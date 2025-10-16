Rustig lawaaiprotest in Aalten tegen mogelijk AZC

AALTEN – Het aangekondigde lawaaiprotest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum (AZC) in Aalten is woensdagavond rustig verlopen. Onder luid getoeter en geroep trokken tientallen demonstranten vanaf de Zuiderkerk naar het gemeentehuis, waar op datzelfde moment de eerste raadsbijeenkomst over het onderwerp plaatsvond.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De demonstratie verliep ordelijk. Burgemeester Anton Stapelkamp sprak kort met de aanwezigen en benadrukte het belang van wederzijds respect en ruimte voor ieders mening. “Iedereen mag zijn stem laten horen, maar we blijven met elkaar in gesprek,” aldus de burgemeester.

Tijdens de raadsbijeenkomst werd nog geen besluit genomen. Het ging om een zogenoemde beeldvormende vergadering, waarin raadsleden vragen konden stellen aan vertegenwoordigers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De komende weken volgen verdere besprekingen over de voorwaarden en mogelijke locaties.

Eerder deze maand spraken ook voorstanders van een AZC zich uit. Zij verzamelden ruim 200 handtekeningen voor opvang in Aalten en riepen op tot solidariteit en menselijkheid. De tegenstanders meldden inmiddels meer dan 2000 handtekeningen te hebben verzameld tegen de komst van een opvanglocatie.

De beoogde locatie voor een mogelijk AZC ligt aan de Singelweg, bij de Hamelandroute. De gemeente stelde dit terrein eerder voor als tijdelijke opvanglocatie voor maximaal 300 asielzoekers, maar de gemeenteraad zette het plan in mei voorlopig stil. Eerst moeten er duidelijke kaders worden vastgesteld en meer draagvlak onder inwoners worden gezocht.

“We willen gehoord worden, niet genegeerd,” zei een van de deelnemers. “Aalten is niet tegen opvang, maar tegen de manier waarop hierover wordt beslist.”

Na korte toespraken bij het gemeentehuis en enkele minuten muziek, werd het protest rond 20.00 uur beëindigd.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)