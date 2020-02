Slavische sprookjes – fotograaf Bettina Hogeweg

AALTEN – Van 8 februari – 5 april 2020 is een foto expositie te zien over een wonderlijke reis door de Balkan, waar Veles (de god van de natuur en kunst) nog zo duidelijk wordt overstemd door Svantovit (de god van de oorlog).

Aan de ene kant de rijke culturele geschiedenis en de schoonheid van de natuur, aan de andere kant de nog zo aanwezige sporen van de oorlog, de armoede en het verval. Een sprookjesachtige omgeving, overstemd door de ruïnes van de werkelijkheid. Een land vol tegenstrijdigheden, een fragiele grens tussen schoonheid en verval, oorlog en vrede, bewondering en zonderling…

FotoKabinet is een initiatief van oerkroeg Schiller samen met het Oostgelders Fotografen Collectief (OFC). De groep die ervaring heeft met het exposeren in een museale omgeving ziet het als een uitdaging om binnen de sfeer van een kroeg mooie foto exposities te realiseren. Het doel is om de fotografie die daar getoond wordt aan te passen aan de sfeervolle locatie.

Het OFC bestaat uit 10 fotografen die al dan niet beroepsmatig als fotograaf werkzaam zijn. Ieder lid heeft zijn of haar eigen specialisatie en werkt vanuit eigen interesse. OFC heeft als doelstelling elkaar te inspireren en te ondersteunen op kunstzinnig en fotografisch gebied. Hierbij staan de persoonlijke ontwikkelingen van de individuele leden centraal. Individuele leden exposeerden in binnen- en buitenland en wonnen internationale prijzen.

De leden zijn: Grietje Bouman, Bettina Hogeweg, Gerrit Korn, Gerjo te Linde, Laura de Morree, Wim Peters, Ellen Sessink, Peter van Tuijl, Ton van Vroonhoven en Dinie Wikkerink.

FotoKabinet

Oerkroeg Schiller,

Prinsenstraat 4, 7121 AG Aalten

Openingsuren

di-wo 19.00 – 01.00 uur

do 16.00 – 02.00 uur

vr-za-zo 14.00 – 02.00 uur