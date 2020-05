AALTEN – ‘t Noorden organiseert op woensdag 27 mei 2020 vanaf 15:00 een kinderstoepkrijt wedstrijd. Dit wordt gehouden bij ‘t Noorden op de parkeerplaats. De parkeervakken worden omgetoverd tot kleurvakken. De kinderen mogen hun eigen fantasie en creativiteit gebruiken om er een mooi en kleurrijk geheel van te maken.

Er worden prijzen verdeeld in twee verschillende leeftijdscategorieën namelijk 4 t/m 8 en 9 t/m 12. Per leeftijdscategorie is er een leuke prijs te winnen. Deze middag wordt begeleid door de mascotte van ‘t Noorden: Kelner Koen!

De aanvang is 15:00 uur. Deelname is GRATIS maar aanmelden is wel verplicht met een beperkt aantal plaatsen. Aanmelden via de mail naar info@het-noorden.com

De stoepkrijt wedstrijd is in samenwerking met: JR Productions

Pannenkoekenhuys ’t Noorden

Lichtenvoordsestraatweg 44 in Aalten

0543-472551

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print







Vind ik leuk: Like Laden…