Textielindustrie in en rond Aalten, Dinxperlo en Wisch

AALTEN – Arjan Ligtenbarg uit Winterswijk verzorgt op 16 november een lezing over textielfabrieken in het oosten van de Achterhoek. Hij doet dit op uitnodiging van Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW bij het Kulturhus in Lintelo. Aanvang is 19.45 uur. De toegang is gratis.

Ligtenbarg houdt een powerpoint-presentatie met illustraties van textielfabrieken in de Achterhoek. Opvallend is dat de textielindustrie zich niet beperkte tot Twente en Winterswijk. Aanvankelijk was voor een spinnerij en weverij de aanwezigheid van een spoorlijn hoe dan ook nodig: voor de aanvoer van steenkool en katoen en voor de afvoer van de producten. Maar ook op verrassende plaatsen waren fabrieken en vooral, sinds de jaren ‘20: confectie-ateliers! Hier ging het om de aanwezigheid van elektriciteit en enigszins goede wegen om vrachtauto’s te laten rijden. Daardoor trok in de 20e eeuw de textielindustrie vanuit Twente en Winterswijk massaal de Achterhoek en Liemers in. Veel ateliers hadden vijf tot enkele tientallen werkneemsters, maar er waren er ook met meer dan 100 meisjes. De meeste van deze bedrijven kwamen in de jaren ‘70 aan hun einde.

