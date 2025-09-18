Trouwen in Aalten? Dierbare als trouwambtenaar kost bijna € 400

AALTEN – Willen jullie dat een dierbare – bijvoorbeeld een vriend, familielid of ouder – jullie huwelijk voltrekt? Dat kan in de gemeente Aalten, maar er hangt een stevig prijskaartje aan. Met een toeslag van € 393,45 behoort Aalten tot de duurste gemeenten van Gelderland om een dierbare te laten beëdigen en benoemen als trouwambtenaar voor één dag. Alleen Maasdriel rekent nog meer (€ 415).

Uit onderzoek van trouwplatform ThePerfectWedding.nl blijkt dat slechts 20 van de 51 Gelderse gemeenten deze optie aanbieden. De verschillen in toeslagen zijn groot: in Heumen betaal je slechts € 37,80, terwijl in Aalten en Maasdriel bijna tien keer zoveel wordt gevraagd.

Volgens trouwexpert Anouk Bik zorgt de keuze wel voor een onvergetelijk moment: “Door je dierbare aan te stellen als trouwambtenaar maak je de ceremonie enorm persoonlijk. En als het in je gemeente niet mogelijk is, kun je vaak alsnog een persoonlijke toespraak laten houden door je dierbare, terwijl de officiële handelingen door de ambtenaar worden gedaan.”

Het onderzoek werd uitgevoerd door ThePerfectWedding.nl in juli en augustus 2025. Hiervoor zijn officiële gemeentewebsites en legesverordeningen geraadpleegd en waar nodig gemeenten zelf benaderd.

📊 Feiten Aalten

Toeslag dierbare als trouwambtenaar: € 393,45

Aantal Gelderse gemeenten met optie: 20 van de 51

Grootste verschil: Heumen (€ 37,80) vs. Maasdriel (€ 415)

🔗 Meer info: ThePerfectWedding.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

Wat vindt u van dit bericht? 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)