Verhalen uit het veld van Geert Kämink

AALTEN – Geert Kämink gaat op donderdag 26 maart vertellen over zijn belevenissen in de natuur en over oude veldverhalen en anekdotes. Hij doet dit na de jaarvergadering van Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW (Aalten – Dinxperlo – Wisch). Aanvang is 19.45 uur bij den Heurnsen Tref in Heurne bij Aalten. De toegang is gratis.

Meer dan veertig jaar maakte Geert Kämink aantekeningen en verslagen over zijn rondzwervingen in de natuur. Kämink is geboren op de Haart bij Aalten en woont er nog steeds.

Hij zag dingen om zich heen verdwijnen, maar ook mooie nieuwe dingen ontstaan. Veel mooie verhalen en anekdotes verdwijnen, omdat deze niet zijn opgeschreven en de vertellers ervan zijn overleden. Dit bracht Geert op het idee om zijn verhalen en verslagen te bundelen in het boek “Veldverhalen”.

“Veldverhalen” bevat een stukje biografie, een stuk liefde voor onze Achterhoekse cultuur en dialect, een stuk verwerking van geschiedenis van het boerenbestaan en de veranderingen in de natuur en het landschap.

Het genieten van de eenvoudige dingen. Maar bovenal is het jagen, vissen en eieren zoeken de leidraad van dit boek.