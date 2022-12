Verzet in Aalten tijdens Tweede Wereldoorlog

AALTEN – Op zaterdagmiddag 14 januari 2023 houdt Gerrit Kleisen in het Kulturhus in Lintelo een lezing over het verzet in Aalten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij doet dit op uitnodiging van Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW. Aanvang is 14.00 uur. De toegang is gratis.



Kleisen vertelt met name over datgene wat er zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in Lintelo afspeelde. Hij vertelt zijn zeer persoonlijk verhaal over zijn vader, naar wie hij is vernoemd en die deel uitmaakte van het verzet in de Achterhoek. Zijn vader was in Lintelo, aan wat nu de Veenweg is, ondergedoken. Hij was lid van de Aaltense knokploeg met Cees Ruizendaal (Zwarte Kees), Jan Ket en Gerrit de Vries. Ook Jaap Allersma maakte deel uit van deze groep, tot hij door de Duitsers gevangen werd genomen.

Gerrit Kleisen volgde hem op. Hij was aanwezig bij de overval op het distributiekantoor in Zetten Andelst en hielp bij het redden van piloten. Een bijzondere daad was het ophalen en onderbrengen van zijn broer Dick en zijn vriend Gijs van Haaften op een onderduikadres, ook in Lintelo.

Ter dood veroordeeld

Door verraad werd Kleisen bij een actie om wapens op te halen gearresteerd en later, na een mislukte ontsnappingsactie, opnieuw gevangen genomen, ter dood veroordeeld en gefusilleerd. Dat was twee dagen voor de eerste verjaardag van Gerrit junior. Dick Kleisen en Gijs van Haaften nemen de plaats in de knokploeg in van Gerrit senior.

Eén van de uitgangspunten voor het onderzoek naar de gebeurtenissen is het bezoeken van die plekken en het spreken van mensen, die daar nu wonen. Dit heeft in Lintelo tot onverwachte informatie geleid. Kleisen doet daarover verslag, voorzien van foto’s.

Zo heeft hij ontdekt dat hij reeds, toen hij pas negen maanden oud was, in Lintelo bij zijn vader op bezoek is geweest. Kleisen heeft daar bewijzen van terug gevonden.

Gerrit Kleisen junior schreef over het Aaltens Verzet drie boeken, die na de lezing aangeschaft kunnen worden.

