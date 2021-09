Weekend vol beleef activiteiten

Deel dit bericht













In het weekend van 1, 2 en 3 oktober organiseert IVN samen met een aantal ondernemers het IVN Beleefweekend. Tijdens dit weekend zijn er diverse activiteiten te beleven voor jong en oud.

Bezoekers en recreanten laten de aanwezigheid van natuur in de omgeving steeds vaker meewegen in de keuze voor hun verblijf. Zeker na en tijdens de corona periode. Meer dan ooit is er over gebieden informatie beschikbaar, bijvoorbeeld via apps, routes en kaartjes. Maar het zijn juist de verhalen van mensen, de weetjes die niemand weet, iets bijzonders dat je pas ziet als je erop gewezen wordt, die maken dat je natuur écht beleeft.

Een aantal ondernemers in gemeente Aalten zijn een aantal jaren geleden opgeleid tot IVN gastheer van het Landschap. Juist zij willen de bijzondere, nog niet ontdekte verhalen en beleving van de natuur doorgeven. Om iedereen kennis te laten maken met de natuur en met hun bedrijf, hebben zij in samenwerking met de gemeente Aalten en Achterhoek Toerisme een IVN Beleefweekend georganiseerd op 1, 2 en 3 oktober.

Dit weekend staat vol met leuke beleef activiteiten voor jong en oud. Zo is er bijvoorbeeld een cursus schapen drijven te volgen bij ’t Noorden. Maar ook zijn er diverse wandel- en fietstochten, een bezoek bij de imker te Hennepe (Ni’je Bi’jvank) en kunst in Theetuin Rensink. Door middel van een huifkarrit kom je op de nog niet ontdekte plekken in de Aaltense natuur. Ook kun je ervaren om een koe te knuffelen bij boerderij de Neeth of waan je in alle rust op een SUP board.

Het totaal overzicht van de activiteiten staat op de website https://www.ivn.nl/beleefweekend-aalten Hier is ook de informatie over het wel of niet aanmelden van tevoren en de evt. kosten die eraan verbonden zijn te vinden. Een activiteitenfolder is verkrijgbaar bij de één van de drie VVV kantoren in gemeente Aalten en de deelnemende ondernemers: Groene Pleisterplaats, Landgoed Eppink, ’t Noorden, Theetuin Rensink, Boerderij ’t Westendorp/Suzie’s Farm, boerderij de Neeth, Joy to Sup, camping de Blökke, Teunismolen en Imker Ni’je Bi’jvank.