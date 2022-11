Weekmarkt Aalten viert 125-jarig jubileum

AALTEN – De weekmarkt in Aalten bestaat in november 125 jaar en dat wordt gevierd. Iedere donderdagmorgen van 8.00 tot 12.00 uur vindt de weekmarkt plaats op de Hoge Blik (achter de HEMA) in Aalten. Door de jaren heen is de markt verandert, nieuwe generaties marktkooplui, nieuwe kramen en nieuwe producten.

De feestmaand wordt geopend op 3 november. Wethouder Groters is die ochtend aanwezig om de marktkooplieden te feliciteren. Niet alleen de klanten komen generatie na generatie terug, ook de marktkramen gaan van ouders op kinderen door en dus zullen er ook een aantal oudgedienden aanwezig zijn op 3 november.

