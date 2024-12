Yuletide – ‘De Terugkeer van het Licht’

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

AALTEN – Een expositie van Gerjo te Linde in het Fotokabinet van Oerkroeg Schiller in Aalten. Te zien van vrijdag 20 december 2024 tot en met donderdag 20 februari 2025. Bezoek de expositie tijdens de openingstijden van Oerkroeg Schiller.

Over de expositie

Yule is een 12 dagen durend feest dat begint op de vooravond van de winterzonnewende en eindigt met het nieuwe kalenderjaar. Dit eeuwenoude feest was één van de belangrijkste gebeurtenissen voor volkeren in Noord- en West-Europa. Yule markeert de terugkeer van het licht na de donkere wintermaanden.

Het woord ‘Yule’ is afgeleid van het Oudnoorse woord voor wiel, een synoniem voor de zon, en symboliseert een nieuw begin en de cyclische beweging van de zon en maan. Voor velen is deze periode een tijd van reflectie en bezinning: terugkijken op het verleden en vooruitblikken op de toekomst. Het is een moment om waardevolle zaken te koesteren en afscheid te nemen van het overbodige.

Gerjo te Linde, fine art picturalist, gebruikt sinds 2015 uitsluitend het historische ‘wet collodion’-proces, beter bekend als natte plaatfotografie. Zijn werk wordt gekenmerkt door een poëtische en kritische benadering van persoonlijke en maatschappelijke thema’s.

Meer informatie: www.Atelierhaartmans.nl/Yuletide

Over het Fotokabinet

Het Fotokabinet is een initiatief van Oerkroeg Schiller in samenwerking met het OFKC (Oost Gelders Fotografen Kunstenaars Collectief). Deze groep, ervaren in museale exposities, ziet het als een uitdaging om hoogwaardige tentoonstellingen te organiseren binnen de unieke sfeer van een kroeg. Het OFKC bestaat uit fotografen en kunstenaars met diverse specialisaties die zowel beroepsmatig als vanuit passie werken.

Locatie:

Fotokabinet – Oerkroeg Schiller

Prinsenstraat 4, 7121 AG Aalten

Openingstijden Oerkroeg Schiller:

Dinsdag en woensdag : 19:00 – 01:00

: 19:00 – 01:00 Donderdag : 16:00 – 01:00

: 16:00 – 01:00 Vrijdag en zaterdag : 14:00 – 02:00

: 14:00 – 02:00 Zondag: 14:00 – 01:00

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.