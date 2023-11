Kunstgeschiedeniscursus ‘Heimat’ door Maria Driessen in Museum Villa Mondriaan

WINTERSWIJK – Museum Villa Mondriaan organiseert in het kader van haar jubileumjaar een kunstgeschiedeniscursus, gericht op de moderne en hedendaagse kunst. De tentoonstelling HEIMAT | Jong en Veelbelovend geeft zes jonge kunstenaars de ruimte om hun visie op het thema ‘geboortegrond’ en het erfgoed van Mondriaan te delen.

Dit jaar zal Maria Driessen de kunstgeschiedeniscursus verzorgen en elke week het thema ‘Heimat’ vanuit een ander perspectief belichten. Hierbij wordt aandacht besteed aan hoe het thema politiek benaderd kan worden. In de 19e eeuw was er sprake van opkomend nationalisme in diverse Europese landen. Dit leidde onder andere tot een hernieuwde interesse in 17e-eeuwse schilders in Nederland en de totstandkoming van het Nederlandse volkslied. Ook wordt gekeken naar hoe kunst en erfgoed in de 20e eeuw door totalitaire regimes zijn gebruikt ter ondersteuning van hun ideologie.

De cursus wordt gehouden op vier achtereenvolgende dinsdagen, beginnend op 7 november. De kosten voor de volledige cursus bedragen €95 per deelnemer, waarbij vrienden en vrijwilligers een gereduceerd tarief van €85 betalen. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 5 november inschrijven voor de cursus via de website van het museum of telefonisch.

