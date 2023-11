Aanhouding Arnhemmer na diefstal uit bedrijfsbus in Groenlo

GROENLO – Op 31 oktober is er een 36-jarige man uit Arnhem aangehouden voor diefstal van goederen uit een bedrijfsbus in Groenlo. De man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij drie andere zaken.

Het is maandag 30 oktober wanneer een eigenaar van een bedrijfsbus ziet dat er goederen uit zijn bus worden gestolen. Een dag later treft de eigenaar dezelfde persoon aan bij zijn bus, maar deze keer mislukt de inbraak. Dezelfde dag is de verdachte (36) – dankzij een oplettende getuige – buiten heterdaad aangehouden. Later blijkt dat dezelfde verdachte naast de diefstal en de poging tot inbraak ook verdacht wordt van betrokkenheid bij een fietsendiefstal en een winkeldiefstal.

De goederen zijn door de politie in beslag genomen.