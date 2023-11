Achterhoekse Talententuin verwelkomt prominente sprekers Tim Hofman en Bas Kremer

ULFT – De jaarlijkse Achterhoekse Talententuin zal op vrijdag 24 november gehouden worden in de SSP-Hal op het DRU Industriepark te Ulft. Deze editie belicht de aanwezigheid van prominente figuren zoals Tim Hofman en Bas Kremer die hun inzichten zullen delen met jong talent. De Talententuin biedt een platform voor stages, afstudeeropdrachten en startersfuncties, en versterkt de banden tussen bedrijven uit de Achterhoek en de opkomende generatie professionals.

De dag vangt aan om 11:00 uur en zal doorgaan tot 15:30 uur. De toegang is kosteloos, met het verzoek aan belangstellenden om vooraf een e-ticket te reserveren via de officiële website.

Tim Hofman, bekend van zijn werk als presentator, programmamaker en auteur, zal deelnemen aan een masterclass gevolgd door een interactieve vraag-en-antwoordsessie. Bas Kremer, voormalig Special Forces Commando en ondernemer, zal eveneens een masterclass verzorgen waarin hij zijn ervaringen deelt over het verleggen van persoonlijke grenzen.

De Talententuin staat verder in het teken van een verscheidenheid aan workshops, masterclasses en interactieve activiteiten, zoals bokscoaching, creatief solliciteren, en een racesimulator. Bezoekers kunnen eveneens genieten van lokale versnaperingen en kans maken op diverse prijzen.

Het evenement belooft een waardevolle gelegenheid te zijn voor studenten en jonge professionals die op zoek zijn naar een stage, afstudeeropdracht of startersfunctie, of die simpelweg geïnteresseerd zijn in wat de Achterhoekse bedrijfswereld te bieden heeft.

Voor meer informatie en registratie bezoek www.talententuinachterhoek.nl

Bron(nen) & Afbeelding(en)