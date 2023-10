Corine Hartman ontvangt de MAX Gouden Vleermuis tijdens het Nederlands Thrillerfestival

ACHTERHOEK – Tijdens de vijftiende editie van het Nederlands Thrillerfestival op afgelopen zondag is de MAX Gouden Vleermuis toegekend aan Corine Hartman. De bekendmaking kwam van Jan Slagter, de directeur van omroep MAX.

De MAX Gouden Vleermuis is een prestigieuze Nederlandse oeuvreprijs, uitgereikt aan auteurs die zich onderscheiden hebben met hun bijdrage aan het spannende boek, of ze nu uit Nederland of het buitenland komen. Sinds 2013 is deze erkenning een jaarlijks hoogtepunt van het Thrillerfestival. Naast erkenning krijgt de winnaar een oorkonde, een sculptuur en een geldprijs van 5000 euro.

Corine Hartman heeft sinds 2007 consistent bijgedragen aan de Nederlandse thrillerliteratuur, met een indrukwekkende catalogus van meer dan 25 boeken. De jury erkende de kwaliteit en kwantiteit van haar werken, en het feit dat ze een constante aanwezigheid blijft in de wereld van het spannende boek.

Met boeken zoals de Jessica Haider-serie en De IJsselmoorden-trilogie heeft Hartman zich gevestigd in de top van de Nederlandse thrillerschrijvers. Haar werken hebben meerdere nominaties ontvangen voor de Gouden Strop, en ze is tweemaal bekroond met de Hebban Award. In 2021 behaalde ze de Storytel Award voor haar luisterboek “Hij volgt je”.

Voor de fans van Corine Hartman is er goed nieuws: in februari 2023 staat de publicatie gepland van “De vrouw die vergat te leven”. Dit boek is een aanvulling op de cosy crime reeks rond kunstschilder Eva Romeijn. Eerder zijn binnen deze reeks titels uitgebracht zoals “De dode die niet werd gemist” en “De hond die naar het asiel moest”.

