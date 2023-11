De Materie: Krautrock concert in Rockcafé Taste

GROENLO – Ervaar een uniek muzikaal evenement op 4 november in : De Materie, de enige band die Nederlandstalige krautrock speelt. Deze Arnhemse formatie heeft zich onderscheiden door haar keuze om krautrock in het Nederlands uit te voeren.

Krautrock, oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland in de late jaren zestig, heeft bands zoals Tangerine Dream en Kraftwerk voortgebracht. De Materie heeft deze stijl aangenomen en ermee geëxperimenteerd door liedjes te produceren in het Nederlands, wat resulteert in een unieke klankkleur die zeer wordt gewaardeerd door fans over de hele wereld.

Jack Kaat en Peter de Kok, oprichters van De Materie, zagen het potentieel van de Nederlandse taal voor hun muzikale expressie. Hieruit zijn nummers ontstaan die zijn verrijkt met de nuances van krautrock, driestemmige zang en een kenmerkende instrumentatie.

Met fans verspreid over landen als Zuid-Afrika en Canada, biedt de band een onvergetelijke ervaring. Tickets zijn verkrijgbaar via https://rockcafetaste.stager.co/web/tickets. Deuren openen om 20:00 uur en de band begint om 22:00 uur.