Demo zentangle tekenen in Natuurpark Kronenkamp

NEEDE – Op vrijdagmiddag 3 november van 14.00 tot 16.00 uur zal Joke Leussenkamp in Het Filter op Natuurpark Kronenkamp een demonstratie zentangle tekenen geven. Er is een vrije inloop en de toegang is gratis.

Zentangle is een kunstvorm en tegelijkertijd een meditatie welke is ontwikkeld door artieste/calligrafe Maria Thomas en meditatiemonnik Rick Roberts in de Verenigde Staten. Tangle betekent in het Engels ‘wirwar, knoop’ maar ook wel ‘omarming’. Zen is genoemd naar de Japanse vorm van Boeddhisme: je zoekt naar leegte, wijsheid en stilte, zoals Boeddha dat ook deed. Hoe ingewikkeld zentangles ook lijken zij zijn eenvoudig te tekenen met simpele, herhalende lijnen. Op die manier is het mogelijk om met ontspannen aandacht prachtige abstracte kunst te creëren.

De expositie zentangle-tekeningen van Joke Leussenkamp en haar leerlingen Ria Menger en Nel te Vaarwerk is t/m woensdag 29 november elke woensdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur te bewonderen in Het Filter op het Natuurpark Kronenkamp aan de Kronenkamp 14 in Neede.

