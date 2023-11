Graafschap College Lanceert Project ‘Ontmoeten’ Ter Verbinding van Generaties

GROENLO – Het Graafschap College, gevestigd in Groenlo, heeft in samenwerking met het Boogie Woogie Cultuurcentrum het project ‘Ontmoeten’ aangekondigd, dat zijn aanvang zal vinden op vrijdag 10 november, tussen 10:30 en 11:30 uur.

Dit project heeft tot doel het samenbrengen van senioren uit de gemeente Oost Gelre en leerlingen van het Graafschap College om door middel van het Achterhoeks dialect, dat in liedteksten wordt uitgelicht, een brug te slaan tussen de generaties. Het programma omvat een reeks van vijf sessies waarin de deelnemers gezamenlijk activiteiten ondernemen op het gebied van literair erfgoed, poëzie, beeldende kunst en muziek, onder leiding van deskundige docenten.

De volgende bijeenkomsten zijn gepland op de vrijdagen van 17 november, 1 en 8 december, van 10:00 tot 12:00 uur, met een afsluitend evenement op 15 december waarin de resultaten van het project worden gepresenteerd.

Aan het project wordt deelgenomen door ruim 30 leerlingen van het Graafschap College, en er is capaciteit voor de inschrijving van 10 tot 12 senioren. Voor de start van het project is een zorgvuldige selectie gemaakt van teksten die relevant zijn voor de Achterhoekse cultuur. Deze teksten zijn door de deelnemers voorafgaand aan de eerste sessie bestudeerd, waarna ze in groepen hebben besloten met welke tekst ze aan de slag willen gaan in de volgende bijeenkomst.

Het project streeft ernaar het begrip en de waardering voor het Achterhoeks dialect te vergroten en bewustwording van de culturele identiteit van de regio te bevorderen. De samenwerking tussen het Graafschap College en het Boogie Woogie Cultuurcentrum wordt gezien als een innovatieve stap in het samenbrengen van verschillende generaties door middel van kunst en cultureel erfgoed.

Voor de senioren die interesse hebben om deel te nemen aan het project, is aanmelden nog mogelijk. Contactpersoon voor het project is Ira Wunnekink, die bereikbaar is via e-mail op ira@boogiewoogie.nl of telefonisch op 06 2515 5359. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname

Bron(nen) & Afbeelding(en)