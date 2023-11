Gratis workshop ‘Veilig online bankieren’ in bieb Ruurlo

RUURLO – Op woensdagochtend 22 november en woensdagochtend 6 december, om 10.00 uur, wordt, in samenwerking met de Regiobank Steentjes Makelaars, in de Bibliotheek Ruurlo een workshop ‘Veilig online bankieren’ georganiseerd. De workshop is gratis te bezoeken, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Dat kan in de bibliotheek, of via www.oostachterhoek.nl/veiligonlinebankieren.

Voorkom fraude, phishing en andere vormen van internetcriminaliteit

Internetcriminaliteit is een veelvoorkomend probleem, met name doordat steeds meer bankzaken en transacties online plaatsvinden. Hoe voorkom je online fraude of diefstal van je financiële gegevens? Op 22 november of 6 december ben je van harte welkom in de Bibliotheek Ruurlo. Hier leer je tijdens de gratis workshop ‘Veilig online bankieren’, met hulp van medewerkers van RegioBank Steentjes Makelaars, hoe je internetcriminelen te slim af bent.

Workshop ‘Veilig online bankieren’

Het is niet altijd duidelijk of je te maken hebt met internetcriminelen. Zij kunnen zich namelijk voordoen als medewerker van een bank en om codes of persoonlijke informatie vragen. Welke gegevens kun je wel en niet delen en in welke situatie? En wanneer moet je een website, e-mail of ander bericht wantrouwen?

Tijdens de interactieve workshop leer je hoe je internetcriminaliteit herkent aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Zo krijg je te zien hoe cybercriminelen proberen je digicode, pincode of andere inloggegevens te ontfutselen. Ook zie je hoe je ze via nep mailing of nep berichten via whatsapp kunt herkennen.

De workshop is bestemd voor iedereen die internetcriminelen te slim af wil zijn. Je hoeft geen lid van de bieb of klant van de Regiobank te zijn. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar dus meld je snel aan.