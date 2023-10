Gratis workshops over de Tweede Kamerverkiezingen

WINTERSWIJK – Op woensdag 8 en woensdag 15 november organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek in haar vestiging in Winterswijk een tweetal workshops die in het teken staan van de Tweede Kamerverkiezingen. Beide workshops zijn gratis te bezoeken en beginnen om 19.30 uur. Twee workshops bezoeken mag natuurlijk, maar één van beide volgen is ook mogelijk. Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/verkiezingen of in één van de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Hoe vind je informatie over de verkiezingen? Er is online erg veel informatie te vinden over de Tweede Kamerverkiezingen, maar waar begin je met zoeken? En welke informatie is betrouwbaar? In deze workshop op woensdagavond 8 november leer je hoe je online betrouwbare informatie kunt vinden over de verkiezingen zodat je een weloverwogen stem kunt uitbrengen op 22 november.

Stemwijzers voor stemadvies, maar welke ga jij gebruiken? Twijfel je nog op welke partij je gaat stemmen tijdens de aankomende Tweede Kamerverkiezingen? Tijdens deze workshop op woensdagavond 15 november leer je welke stemwijzers er allemaal zijn en hoe je ze veilig kunt gebruiken.

