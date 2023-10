Grenslandkapel presenteert matineevoorstelling “Im Herzen nur die Blasmusik” in De Mattelier

GROENLO – Na een eerdere succesvolle editie vorig jaar, hebben de Grenslandkapel en de Grensland Oberkrainer aangekondigd hun matineevoorstelling “Im Herzen nur die Blasmusik” opnieuw te presenteren in het Sociaal Cultureel centrum De Mattelier in Groenlo.

Deze bijzondere voorstelling, die het publiek meeneemt “Mit einem Lächeln durch die Alpenländer”, belooft opnieuw een muzikaal spektakel van topniveau te worden. In aanloop naar het concert kunnen bezoekers genieten van een muzikale inloop, verzorgd door een Tiroler DJ. Na de voorstelling staat er een afterparty gepland, waarbij de mogelijkheid wordt geboden voor een meet & greet met de artiesten, muzikaal omlijst door dezelfde DJ.

Het concert staat gepland op zondagmiddag 19 november 2023 en begint stipt om 14.00 uur. Geïnteresseerden kunnen kaarten bestellen via De Mattelier in Groenlo, zowel telefonisch via 0544-46 20 20 als online via de officiële website: www.demattelier.nl. Voor aanvullende informatie over het concert en de artiesten kunnen bezoekers terecht op www.grenslandkapel.nl of de officiële Facebook-pagina van De Grenslandkapel.

