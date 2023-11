Informatieavond over Dementie bij Alzheimer Café Zutphen

ZUTPHEN – Op woensdag 15 november organiseert Alzheimer Café Zutphen een informatieavond in Buurtcentrum Het Bornhof in Zutphen. Het centrale thema van deze avond is de verschillende vormen van dementie.

Mw. Karlijn Duijvelaar, klinisch geriater van het Gelre ziekenhuis, zal tijdens deze avond uitleg geven over wat dementie inhoudt, welke vormen er zijn en de kenmerken die daarbij horen. Er zal ook worden ingegaan op het belang van het herkennen van verschillende vormen van dementie en het onderzoeksproces in het ziekenhuis.

Naast de presentatie is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst waar mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en andere belangstellenden samenkomen. Deze bijeenkomsten bieden informatie over dementie en de mogelijkheid om ideeën en ervaringen te delen.

Belangstellenden die op de hoogte willen blijven kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief via ac.zutphen@alzheimervrijwilligers.nl. Voor direct advies of een luisterend oor, kunt u dagelijks van 9.00 tot 23.00 uur gratis bellen naar De DementieLijn op 0800-5088. Meer informatie is beschikbaar op de website van Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland of telefonisch via 06-13514411.