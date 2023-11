Ingebruikname statiegeldhouder in Groenlo: Een stukje duurzaamheid op straat!

GROENLO/OOST GELRE – De strijd tegen zwerfafval en lege flesjes en blikjes in de afvalbakken in de gemeente Oost Gelre krijgt een boost door initiatieven van inwoners, die zo het milieu een helpende hand bieden. Op vrijdag 3 november is namelijk de eerste statiegeldhouder op de Markt in Groenlo in gebruik genomen, en werd onthuld door burgemeester Annette Bronsvoort en de bedenker van het idee, Ilja ter Bogt.

Oost Gelrenaar Ilja ter Bogt kwam via online onderzoek het concept van de statiegeldhouder tegen. Dit simpele, maar geniale apparaat biedt een doeltreffende oplossing om te voorkomen dat lege blikjes en flesjes als restafval eindigen.

De werking van de statiegeldhouder is eenvoudig: waar we vroeger onze lege drankverpakkingen achteloos in de dichtstbijzijnde prullenbak gooiden, hebben we nu de mogelijkheid om ze apart te verzamelen. Dit gebeurt in de statiegeldhouder die aan de prullenbakken is bevestigd. Deze aanpak bevordert een duurzamere afvalverwerking en stelt mensen in staat hun lege verpakkingen in te wisselen voor statiegeld. Burgemeester Bronsvoort spreekt de hoop uit dat vooral jongeren de blikjes en flesjes zullen verzamelen om het statiegeld te innen.

Dankzij de samenwerking met klimaatburgemeesters Benthe Papen en Barend Wassink zijn er nu vijftien statiegeldhouders op strategische locaties in Groenlo en Lichtenvoorde geplaatst. Deze klimaatburgemeesters, die in hun functie al meerdere duurzame burgerinitiatieven hebben ondersteund, vormen een inspiratiebron voor de gemeenschap. Zij onderstrepen dat ieder individu, hoe klein de bijdrage ook mag zijn, een positieve impact kan hebben op de klimaatuitdagingen waar we voor staan.

Dankzij dergelijke initiatieven zet Oost Gelre belangrijke stappen in de richting van een schoner milieu. Voor meer informatie over de initiatieven van de klimaatburgemeesters kunt u terecht op www.klimaatburgemeesteroostgelre.nl.

